«Автотор» приступил к выпуску новой Hyundai Sonata

Авто в Калининграде на площадке «Автотор» сменило версию Hyundai i40. Транспортное средство предприятием выпускалась в период 2013 – 2017 годов. Завод сейчас собирает легковые версии Hyundai Elantra, Tucson, Santa Fe Premium, Grand Santa Fe. Сотрудничество предприятия «Автотор», а также Hyundai Motor Company свое начало берет в 2013 году. Тогда на заводе начали собирать легковые авто южнокорейского автогиганта. Партнеры в 2016 году договорились про стратегическое взаимодействие в инвестиционном проекте. Около 75 000 авто Hyundai собрали с начала реализации проекта.Предприятие сейчас выпускает тридцать версий брендов FAW, KIA, Hyundai, BMW, TATA Daewoo. Завод в прошлом году увеличил на 53,2 процента производственные объемы (144 561 авто) в сравнении с позапрошлым годом.