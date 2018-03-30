Кристина Лясковец обнажилась в фотосессии для Тимати
Кристина Лясковец обнажилась в эротической фотосессии для бренда Тимати Black Star Wear, одевшись в спортивные костюмы и оставив совсем небольшой простор для фантазии.
Недавно бывшая участница "Дома-2" была приглашена для рекламы костюмов для фитнеса и городской одежды стиля спортшик. Теледива примерила синюю толстовку, чёрную майку и красный гольф, которые специально подворачивала так, чтобы снизу проглядывала добрая половина груди.
Кристина - обладательница подкачанного пресса, однако подписчики недопоняли, для чего было так укорачивать одежду, если нормальные люди всё равно не появятся в таком виде в городе или спортзале.
Читатели предположили, что Лясковец просто-напросто хвастается новой силиконовой грудью. Также публикации совпали с народным трауром в России, поэтому на блогершу вылили куда больше грязи, чем обычно.
Ранее Кристина Лясковец показала backstage эротической фотосессии.
Недавно бывшая участница "Дома-2" была приглашена для рекламы костюмов для фитнеса и городской одежды стиля спортшик. Теледива примерила синюю толстовку, чёрную майку и красный гольф, которые специально подворачивала так, чтобы снизу проглядывала добрая половина груди.
Кристина - обладательница подкачанного пресса, однако подписчики недопоняли, для чего было так укорачивать одежду, если нормальные люди всё равно не появятся в таком виде в городе или спортзале.
Читатели предположили, что Лясковец просто-напросто хвастается новой силиконовой грудью. Также публикации совпали с народным трауром в России, поэтому на блогершу вылили куда больше грязи, чем обычно.
"Всем доброе утро. Вы знаете, меня многие очень расстроили! Даже сделала скрины этого ужаса, который некоторые писали и фотографии тех, кто это писал! Однако не стала. Уж лишком много злобы, ненависти в людях, ещё страшнее, что много ерунды в головах молодых", - жалуется знаменитость в другом посте.
Ранее Кристина Лясковец показала backstage эротической фотосессии.