Кристина Лясковец обнажилась в фотосессии для Тимати

"Всем доброе утро. Вы знаете, меня многие очень расстроили! Даже сделала скрины этого ужаса, который некоторые писали и фотографии тех, кто это писал! Однако не стала. Уж лишком много злобы, ненависти в людях, ещё страшнее, что много ерунды в головах молодых", - жалуется знаменитость в другом посте.

Недавно бывшая участница "Дома-2" была приглашена для рекламы костюмов для фитнеса и городской одежды стиля спортшик. Теледива примерила синюю толстовку, чёрную майку и красный гольф, которые специально подворачивала так, чтобы снизу проглядывала добрая половина груди.Кристина - обладательница подкачанного пресса, однако подписчики недопоняли, для чего было так укорачивать одежду, если нормальные люди всё равно не появятся в таком виде в городе или спортзале.Читатели предположили, что Лясковец просто-напросто хвастается новой силиконовой грудью. Также публикации совпали с народным трауром в России, поэтому на блогершу вылили куда больше грязи, чем обычно.Ранее Кристина Лясковец показала backstage эротической фотосессии.