В сети обсуждается слух, что блогер Николай Соболев мог заработать на удаленном видеоролике
После трагедии в Кемерово многие блогеры стали описывать события, добавляя в информацию ложные факты. Среди них оказался Николай Соболев, который позднее удалил видеоролик.
Он не стеснялся привлекать новых подписчиков видео, рассказывая о 300 жертвах пожара, но после выяснения истины был вынужден удалить его со страницы. Фальшивые цифры о погибших детях не вызывали недоумения у читателей, которые тоже писали свои сообщения, становясь невольными помощниками блогера.
Другой блогер рассказал, что 500 тел жертв тайно вывезли за пределы города и предали земле. Оказалось, что Соболев в качестве источника брал выводы украинского видеоблогера, а после его разоблачения быстро удалил фейки.
Он не стеснялся привлекать новых подписчиков видео, рассказывая о 300 жертвах пожара, но после выяснения истины был вынужден удалить его со страницы. Фальшивые цифры о погибших детях не вызывали недоумения у читателей, которые тоже писали свои сообщения, становясь невольными помощниками блогера.
Другой блогер рассказал, что 500 тел жертв тайно вывезли за пределы города и предали земле. Оказалось, что Соболев в качестве источника брал выводы украинского видеоблогера, а после его разоблачения быстро удалил фейки.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:48