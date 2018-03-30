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В сети обсуждается слух, что блогер Николай Соболев мог заработать на удаленном видеоролике

После трагедии в Кемерово многие блогеры стали описывать события, добавляя в информацию ложные факты. Среди них оказался Николай Соболев, который позднее удалил видеоролик.

Он не стеснялся привлекать новых подписчиков видео, рассказывая о 300 жертвах пожара, но после выяснения истины был вынужден удалить его со страницы. Фальшивые цифры о погибших детях не вызывали недоумения у читателей, которые тоже писали свои сообщения, становясь невольными помощниками блогера.

В сети обсуждается слух, что блогер Николай Соболев мог заработать на удаленном видеоролике


Другой блогер рассказал, что 500 тел жертв тайно вывезли за пределы города и предали земле. Оказалось, что Соболев в качестве источника брал выводы украинского видеоблогера, а после его разоблачения быстро удалил фейки.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:48
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