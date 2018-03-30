В сети обсуждается слух, что блогер Николай Соболев мог заработать на удаленном видеоролике

Он не стеснялся привлекать новых подписчиков видео, рассказывая о 300 жертвах пожара, но после выяснения истины был вынужден удалить его со страницы. Фальшивые цифры о погибших детях не вызывали недоумения у читателей, которые тоже писали свои сообщения, становясь невольными помощниками блогера.Другой блогер рассказал, что 500 тел жертв тайно вывезли за пределы города и предали земле. Оказалось, что Соболев в качестве источника брал выводы украинского видеоблогера, а после его разоблачения быстро удалил фейки.