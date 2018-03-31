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Подписчики унизили Анастасию Волочкову за пустую болтовню

Анастасия Волочкова обнародовала в рамках Instagram совместный снимок с Юрием Грымовым - режиссёром театра «Модерн». Но попытка балерины продемонстрировать свою культурную просвещенность обратилась крахом. Особенно насмешили подписчиков слова звезды балета касательно «грандиозных планов» с театралом.

Подписчики унизили Анастасию Волочкову за пустую болтовню

Фолловеры почти единогласно ополчились на Волочкову. Насмешки вызвало присутствие знаменитости в театре. Фанатам также не понравился наряд Насти, в котором она напоминает им героиню фильма «Интердевочка». Некоторым поклонникам показалось, что у балерины финансовый кризис, так как в этом платье её видели на других мероприятиях. Танцовщицу юзеры обзывали неприятными словами, при этом сравнивали с тряпкой для пола.

Часть подписчиков припомнили, что Волочкова хотела написать книгу о балете, при этом предположили, что Грымов будет делать постановку её шедевра. Фото за три часа собрало более 3 тысяч лайков и более 270 комментариев.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:20
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