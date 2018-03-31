Подписчики унизили Анастасию Волочкову за пустую болтовню

Фолловеры почти единогласно ополчились на Волочкову. Насмешки вызвало присутствие знаменитости в театре. Фанатам также не понравился наряд Насти, в котором она напоминает им героиню фильма «Интердевочка». Некоторым поклонникам показалось, что у балерины финансовый кризис, так как в этом платье её видели на других мероприятиях. Танцовщицу юзеры обзывали неприятными словами, при этом сравнивали с тряпкой для пола.Часть подписчиков припомнили, что Волочкова хотела написать книгу о балете, при этом предположили, что Грымов будет делать постановку её шедевра. Фото за три часа собрало более 3 тысяч лайков и более 270 комментариев.