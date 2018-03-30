BMW 3 с двигателем Honda выставили на продажу‍

Благодаря совершенным операциям по переоборудованию стало возможным добиться регулирования винтовой подвески. Продавец просит с будущего владельца 15 тысяч фунтов за столь уникальный экземляр немецкого купе. Сообщается, что общая мощного автомобиля составляет 370 л.с. чего вполне достаточно для быстрого набора скорости. Однако некоторые эксперты предполагают, что для большего эффекта от переустановок, можно добиться того, что мотор сможет выдать порядка 546 л.с. мощности.Примечательно, столь уникальная модификация вполне может показаться интересной, как для ценителей баварского бренда, так и для тех, кто намерен заработать на последующей доработке и перепродаже необычного экземпляра. Не исключено, что в дальнейшем стоимости немецкого купе сможет значительно вырасти. Заявлено, что общий вид BMW 3 Series составляет всего 970 кг, тогда как базовая модификация значительно тяжелее, а следовательно, утрачивает в наборе скорости.