АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

Юлия Ефременкова, не сказав возлюбленному, отправилась на откровенную фотосессию

Экс-участница телепроекта «Дом–2», а ныне ведущая Юлия Ефременкова снялась для откровенной фотосессии. К слову, обнаженный фотосет негативно отразился на личной жизни девушки.

Юлия Ефременкова, не сказав возлюбленному, отправилась на откровенную фотосессию

Юлия отправилась на откровенную съемку, ничего не сказав своему жениху Сергею Кучерову. Красотка попросту поставила возлюбленного перед фактом. Звезда реалити-шоу принесла уже готовые фотографии Сергею.

Шокированный мужчина пришел в ярость, ведь его избранница не должна выставлять на всеобщее обозрение свое нагое тело, пусть и такое шикарное. Влюбленная пара ругалась несколько дней. В конечном итоге, немного поистерив, Кучеров смирился с действиями второй половинки и дал разрешение на публикацию. Стало быть - любовь все же одержала верх.

«Сережа очень меня поддерживает и вселяет в меня безумную веру, когда у меня опускаются руки, когда я начинаю переживать, все ли я так сказала. Сережа меня уверяет в том, что я самая лучшая и что это абсолютно точно именно мое место», – поделилась Ефременкова в одном из интервью.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:24
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американцы безосновательно объявили спутник Земли
Кристина Лясковец обнажилась в фотосессии для
Из РФ резко возросла «утечка мозгов»
Ученые к 2021 году планируют создать прототип
BMW 3 с двигателем Honda выставили на
На Марсе нашли "стадо" неизвестных животных
iPhone X подешевел в России до 68 тысяч рублей
Юлия Ефременкова, не сказав возлюбленному,
Анастасия Костенко находится минимум на шестом
Неприглашенные родственники Меган Маркл тоже
Анна Хилькевич пошутила над своими кулинарными
Любовь Толкалина восхитила поклонников снимком в
Для Китая подготовлен длиннобазный кроссовер Audi
Максим Галкин призвал поклонников проверить
Учёные заставили клетки сердца менять цвет с
Специалисты Dr. Web определили наличие встроенных
Сашу Черно увезли на скорой с температурой под 40
Telegram братьев Дуровых привлек $850 млн во
Итальянская Eni заморозила совместный проект с
Актёр Алексей Чадов никогда не простит виновников
В Турции в ДТП с автобусом погибли 17 мигрантов
Солист "Непары" Александр Шоуа рассказал во время
Учёные: Существует шесть причин, из-за которых
Ксении Бородиной припомнили её откровенные съёмки
Жители Северной Америки озадачены появлением на
Ксения Бородина объявила о новом кастинге
Redmi Note 3 Pro получил обновление до MIUI 9.5
Учёные: Ожирение влияет на пристрастия людей в еде
Учёные: Бессмертие на Земле возможно
Телеведущая Стриженова рассказала, как ушла от
Просмотреть все новости