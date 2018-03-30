Юлия Ефременкова, не сказав возлюбленному, отправилась на откровенную фотосессию

«Сережа очень меня поддерживает и вселяет в меня безумную веру, когда у меня опускаются руки, когда я начинаю переживать, все ли я так сказала. Сережа меня уверяет в том, что я самая лучшая и что это абсолютно точно именно мое место», – поделилась Ефременкова в одном из интервью.

Юлия отправилась на откровенную съемку, ничего не сказав своему жениху Сергею Кучерову. Красотка попросту поставила возлюбленного перед фактом. Звезда реалити-шоу принесла уже готовые фотографии Сергею.Шокированный мужчина пришел в ярость, ведь его избранница не должна выставлять на всеобщее обозрение свое нагое тело, пусть и такое шикарное. Влюбленная пара ругалась несколько дней. В конечном итоге, немного поистерив, Кучеров смирился с действиями второй половинки и дал разрешение на публикацию. Стало быть - любовь все же одержала верх.