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Анастасия Костенко находится минимум на шестом месяце беременности

Анастасия Костенко, по оценкам опытных подписчиц, находится минимум на шестом месяце беременности на фотографиях, которые показали они с Дмитрием Тарасовым в день рождения модели.

29 марта у супруги футболиста "Локомотива" были именины, так что пара решила за одно обрадовать и поклонников, подтвердив их давнюю теорию о том, что ещё до свадьбы невеста носила под сердцем ребёнка.

Анастасия Костенко находится минимум на шестом месяце беременности

Тарасов с Костенко знакомы давно и встречались, когда Дмитрий не успел развестись с Ольгой Бузовой, но уже проживал отдельно от супруги. От первого брака у спортсмена есть дочь, и теперь семья ожидает нового ребёнка, который появится на свет быстрее, чем многие полагали.

Хотя Анастасии удавалось долгое время обманывать подписчиков, то выставляя старые фотографии, то обрезая новые по грудь, оказалось, что модель добрых шесть месяцев ходит с животом. Такой срок определили фанаты знаменитости, пожелавшие будущей матери лёгких родов и здорового ребёнка.

"Ну, постаралась Настя залететь. Молодец. Вот и свадьба!" "Умнички, красавчики, так держать". " Деток вам побольше, счастья семейного, любви!" - пишут в комментариях в блоге футболиста.

Ранее стало известно, что у Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родится девочка.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:23
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