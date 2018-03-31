США заявили про готовность принять новых российских дипломатов

Дело в том, что отсутствуют ограничения касательно количества дипломатов Российской Федерации, которые работают в Соединённых Штатах. Таким образом, двери для новых российских дипломатов «открыты» в США. Четвёртого марта без сознания нашли работавшего раньше на британские спецслужбы бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочку. По словам полиции Великобритании, Скрипали были отравлены специальным нервно-паралитическим веществом «Новичок».Четырнадцатого марта Тереза Мэй, являющаяся главой британского правительства, объявила касательно решения Великобритании выслать из государства 23 российских дипломатов вследствие произошедшего инцидента. Ряд участниц ЕС, Украина, США, Канада, Норвегия и прочие страны также решили выслать российских дипломатов.