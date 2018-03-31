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США заявили про готовность принять новых российских дипломатов

Высокопоставленный представитель администрации Соединённых Штатов заявил, что Соединённые Штаты готовы принять новых российских дипломатов.

США заявили про готовность принять новых российских дипломатов

Дело в том, что отсутствуют ограничения касательно количества дипломатов Российской Федерации, которые работают в Соединённых Штатах. Таким образом, двери для новых российских дипломатов «открыты» в США. Четвёртого марта без сознания нашли работавшего раньше на британские спецслужбы бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочку. По словам полиции Великобритании, Скрипали были отравлены специальным нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Четырнадцатого марта Тереза Мэй, являющаяся главой британского правительства, объявила касательно решения Великобритании выслать из государства 23 российских дипломатов вследствие произошедшего инцидента. Ряд участниц ЕС, Украина, США, Канада, Норвегия и прочие страны также решили выслать российских дипломатов.
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Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:30
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