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Для Китая подготовлен длиннобазный кроссовер Audi Q5 L‍

Сегодня стало известно, что немецкий автомобильный бренд Audi подготовил для китайского рынка обновленную модификацию популярного кроссовера Audi Q5, который существенно отличается габаритами.

В настоящее время известно, что новинка будет на 88 мм длиннее колесной базой, нежели стандартная модификация. Кроме того, автомобиль постарались одновременно сделать в том числе и просторнее, добавив пространства в салоне для водителя и пассажиров. Таким образом, покупатель сможет воспользоваться более продвинутыми параметрами, которые не вызовут ни малейших сомнений у клиентов, которые интересуют качественными моделями немецкого производителя.

Для Китая подготовлен длиннобазный кроссовер Audi Q5 L&#8205;


Кроме того, Audi Q5 для китайского рынка получит весь тот набор опций, которые предусмотрены в стандарной комплектации, тем самым существенно продвинувшись по техническому оснащению. В зависимости от выбранной модификации, клиенты смогут подобрать для себя версию с мощностью от 190 до 252 л.с.Также здесь следует отметить наличие системы полного привода и семиступенчатый автомат, которые в комплексе предоставят комфортную и безопасную езду на люое расстояние. До сих пор остается неизвестной даже приблизительная стоимость немецкой новинки для рынка Китая.
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Добавил: maxran Сегодня, 19:07
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