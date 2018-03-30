Для Китая подготовлен длиннобазный кроссовер Audi Q5 L‍

В настоящее время известно, что новинка будет на 88 мм длиннее колесной базой, нежели стандартная модификация. Кроме того, автомобиль постарались одновременно сделать в том числе и просторнее, добавив пространства в салоне для водителя и пассажиров. Таким образом, покупатель сможет воспользоваться более продвинутыми параметрами, которые не вызовут ни малейших сомнений у клиентов, которые интересуют качественными моделями немецкого производителя.Кроме того, Audi Q5 для китайского рынка получит весь тот набор опций, которые предусмотрены в стандарной комплектации, тем самым существенно продвинувшись по техническому оснащению. В зависимости от выбранной модификации, клиенты смогут подобрать для себя версию с мощностью от 190 до 252 л.с.Также здесь следует отметить наличие системы полного привода и семиступенчатый автомат, которые в комплексе предоставят комфортную и безопасную езду на люое расстояние. До сих пор остается неизвестной даже приблизительная стоимость немецкой новинки для рынка Китая.