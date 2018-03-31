Поклонники раскритиковали Ольгу Серябкину из-за неудачного сочетания платья с кроссовками
Певица решила порадовать своих поклонников сообщением о весенних гастролях, опубликовав новое фото в Instagram. Они раскритиковали Ольгу Серябкину из-за неудачного сочетания платья с кроссовками, написав свое мнение по такому поводу в комментариях.
Исполнительница позировала перед камерой на фоне заснеженного леса в легком наряде с глубоким декольте. Подписчики немного удивились, что Ольга Серябкина не побоялась выйти в таком виде на холод, чтобы порадоваться солнечной погоде. Однако обувь вызвала у них разочарование, после чего артистка решила убрать низ из кадра.
В сюжете фотографу удалось передать красоту звезды, порадовавшей фанатов своим великолепным внешним видом и роскошными формами тела. Некоторые лица посчитали его плохим примером для детей, а пользователи сетей стали переживать за здоровье кумира.
Исполнительница позировала перед камерой на фоне заснеженного леса в легком наряде с глубоким декольте. Подписчики немного удивились, что Ольга Серябкина не побоялась выйти в таком виде на холод, чтобы порадоваться солнечной погоде. Однако обувь вызвала у них разочарование, после чего артистка решила убрать низ из кадра.
В сюжете фотографу удалось передать красоту звезды, порадовавшей фанатов своим великолепным внешним видом и роскошными формами тела. Некоторые лица посчитали его плохим примером для детей, а пользователи сетей стали переживать за здоровье кумира.