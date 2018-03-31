Анюта Рай поразила поклонников торчащими рёбрами и осиной талией

Фолловеры за такой снимок поблагодарили знаменитость. Анюта Рай на донном фото запечатлена сидя на коленях на пляже, слегка откинувшись назад. Благодаря этой позе вся красота девушки была открыта обзору. Поклонники просто в восторге от тонкой талии, вздымающегося бюста и худобы модели. Правда, публикация имела рекламный характер. Рай под данным фото написала, что бронзовый оттенок её кожи получился после использования масла для загара.Фанаты подчеркнули, что, невзирая на рекламу, впечатление фото не испортило. Фигуре Анюты можно только позавидовать. Однако некоторым подписчикам всё же не понравились выпирающие рёбра модели. Публикация в течение суток сумела собрать около 39 отметок «Мне нравится» и свыше 225 тысяч комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.