Жители Владикавказа показали в сетях фото гнилого и ржавого автобуса
Пользователи сетей активно обсуждает фото, опубликованное жителями Владикавказа. Они показали на нем гнилой и ржавый автобус, до сих пор курсирующий по городу.
Авторы особое внимание уделили салону, где полуразвалившиеся полки были заклеены с помощью скотча, а поручни еле держались на болтах. Внешний вид транспорта с ужасным кузовом вызвал негодование людей, но горожане вынуждены садиться сюда и мысленно прощаться с жизнью, пока невозмутимый водитель едет по дороге.
Он не обращает внимания на грохот своего чуда техники, однако многие лица уже поднимали вопрос в мэрии, желая узнать о критериях, необходимых для перевозок пассажиров. Потому у них вызывает гомерический смех логотип выборов главы страны, размещенный на автобусе.
Авторы особое внимание уделили салону, где полуразвалившиеся полки были заклеены с помощью скотча, а поручни еле держались на болтах. Внешний вид транспорта с ужасным кузовом вызвал негодование людей, но горожане вынуждены садиться сюда и мысленно прощаться с жизнью, пока невозмутимый водитель едет по дороге.
Он не обращает внимания на грохот своего чуда техники, однако многие лица уже поднимали вопрос в мэрии, желая узнать о критериях, необходимых для перевозок пассажиров. Потому у них вызывает гомерический смех логотип выборов главы страны, размещенный на автобусе.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:00