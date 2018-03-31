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Жители Владикавказа показали в сетях фото гнилого и ржавого автобуса

Пользователи сетей активно обсуждает фото, опубликованное жителями Владикавказа. Они показали на нем гнилой и ржавый автобус, до сих пор курсирующий по городу.

Авторы особое внимание уделили салону, где полуразвалившиеся полки были заклеены с помощью скотча, а поручни еле держались на болтах. Внешний вид транспорта с ужасным кузовом вызвал негодование людей, но горожане вынуждены садиться сюда и мысленно прощаться с жизнью, пока невозмутимый водитель едет по дороге.

Жители Владикавказа показали в сетях фото гнилого и ржавого автобуса


Он не обращает внимания на грохот своего чуда техники, однако многие лица уже поднимали вопрос в мэрии, желая узнать о критериях, необходимых для перевозок пассажиров. Потому у них вызывает гомерический смех логотип выборов главы страны, размещенный на автобусе.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:00
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