Жители Владикавказа показали в сетях фото гнилого и ржавого автобуса

Авторы особое внимание уделили салону, где полуразвалившиеся полки были заклеены с помощью скотча, а поручни еле держались на болтах. Внешний вид транспорта с ужасным кузовом вызвал негодование людей, но горожане вынуждены садиться сюда и мысленно прощаться с жизнью, пока невозмутимый водитель едет по дороге.Он не обращает внимания на грохот своего чуда техники, однако многие лица уже поднимали вопрос в мэрии, желая узнать о критериях, необходимых для перевозок пассажиров. Потому у них вызывает гомерический смех логотип выборов главы страны, размещенный на автобусе.