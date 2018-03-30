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Сашу Черно увезли на скорой с температурой под 40 градусов

Сашу Черно, больную бронхитом, увезли с Поляны "Дома-2" на скорой с температурой 39,6 градусов, однако сегодня уже вернули на проект.

Иосиф Оганесян рассказал о вчерашней экстренной ситуации с его проектной подругой. Александра сильно простыла, к вечеру температура подскочила почти до сорока, и руководству пришлось вызвать скорую помощь.

Сашу Черно увезли на скорой с температурой под 40 градусов

Больную отвезли в госпиталь, вкололи жаропонижающее, а на следующий день, когда Черно полегчало, выписали. Врач определил у пациентки бронхит и выписал таблетки, которые Саша регулярно принимает.

В съёмках теледива пока не участвует, ведь слишком слаба и нуждается в постельном режиме. Оганесян заботится о любимой, кормит её и приносит лекарства. Удивительно, но с больной Александрой Иосифу куда легче общаться.

Она не кричит и не строит козни, а спокойно принимает заботу молодого человека. Зрители пожелали героине беречь здоровье и поскорее поправляться, а участника похвалили за преданность своей девушке.

Ранее Саша Черно поглощала шоколадки и не думала худеть.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:52
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