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Итальянская Eni заморозила совместный проект с «Роснефтью» на шельфе Черного моря

Eni получила сообщение, что ее сотрудничество с российским монополистом входит в противоречие с условиями санкций, потому решила завершить досрочно все совместные проекты. Ранее так же поступили в американской ExxonMobil, и теперь российские нефтегазодобытчики не могут бурить из-за отсутствия технологий и оборудования на шельфе Черного моря.

Итальянская нефтегазодобывающая компания Eni в текущем году заморозит бурение скважин с «Роснефтью». В этот раз речь идет о прекращении геологоразведки и бурения скважин на шельфе Черного моря. В начале марта о таком же решении объявила американская ExxonMobil из-за санкций.

Итальянская Eni заморозила совместный проект с «Роснефтью» на шельфе Черного моря


У самой российской компании геологоразведочная деятельность на Валу Шатского (на глубине 150 метров) остановлена на время действия санкций. В результате выхода из проектов этих двух компаний россияне лишились и технических возможностей - нет современного оборудования для такого рода работ. Итальянцы владели 33,33% акций проекта.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 18:47
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