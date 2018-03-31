Лена Миро советует бывшему составу “ВИА Гры” рассказать о сексуальных домогательствах

Она опубликовала фото, где девушки позировали рядом с Валерием Меладзе во время съемок хита “Океан и три реки”. После этого Лена Миро отметила, что такие признания станут настоящей бомбой и вызовут грандиозный скандал, аналогичный ситуации с Харви Вайнштейном.Однако участницы коллектива не собираются поддаваться на такую провокацию, потому что Вера Брежнева прекрасно живет со своим супругом Константином Меладзе. Анна Седокова несколько раз пыталась устроить личную жизнь и имеет трех наследников, а Надежда Грановская счастлива со своей семьей и детьми, продолжая работать в театре.