Лена Миро советует бывшему составу “ВИА Гры” рассказать о сексуальных домогательствах
Пользователи сетей долго смеялись после прочтения нового поста Лены Миро. Скандальная блогерша решила посоветовать бывшему составу “ВИА Гры” рассказать о сексуальных домогательствах.
Она опубликовала фото, где девушки позировали рядом с Валерием Меладзе во время съемок хита “Океан и три реки”. После этого Лена Миро отметила, что такие признания станут настоящей бомбой и вызовут грандиозный скандал, аналогичный ситуации с Харви Вайнштейном.
Однако участницы коллектива не собираются поддаваться на такую провокацию, потому что Вера Брежнева прекрасно живет со своим супругом Константином Меладзе. Анна Седокова несколько раз пыталась устроить личную жизнь и имеет трех наследников, а Надежда Грановская счастлива со своей семьей и детьми, продолжая работать в театре.
Она опубликовала фото, где девушки позировали рядом с Валерием Меладзе во время съемок хита “Океан и три реки”. После этого Лена Миро отметила, что такие признания станут настоящей бомбой и вызовут грандиозный скандал, аналогичный ситуации с Харви Вайнштейном.
Однако участницы коллектива не собираются поддаваться на такую провокацию, потому что Вера Брежнева прекрасно живет со своим супругом Константином Меладзе. Анна Седокова несколько раз пыталась устроить личную жизнь и имеет трех наследников, а Надежда Грановская счастлива со своей семьей и детьми, продолжая работать в театре.