Белый дом сообщил о подготовке встречи Трампа и Путина

По мнению представителей Белого дома, высылка из государства российских дипломатов в итоге не должна помешать президентской встрече. Администрацией США отмечается, что, несмотря на высылку российских дипломатов из страны, подготовка предстоящей встречи президентов РФ и США проведут в прежнем порядке. Трамп раньше отмечал, что возможно скоро состоится встреча с Путиным. Однако представители Белого дома данную информацию не подтвердили. Раньше из США выслали 60 дипломатов российского правительства.Расположенное в Сиэтле генконсульство Российской Федерации подлежит закрытию. Среди шестидесяти высланных из государства дипломатов, двенадцать состоят в постпредстве РФ в ООН. Из Великобритании по подозрению России в отравлении разведчика Скрипаля раньше были высланы двадцать три дипломата.