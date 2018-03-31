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Белый дом сообщил о подготовке встречи Трампа и Путина

Представителями официального Вашингтона отмечается, что подготовка встречи Д.Трампа и В. Путина проведут в прежнем порядке.

Белый дом сообщил о подготовке встречи Трампа и Путина

По мнению представителей Белого дома, высылка из государства российских дипломатов в итоге не должна помешать президентской встрече. Администрацией США отмечается, что, несмотря на высылку российских дипломатов из страны, подготовка предстоящей встречи президентов РФ и США проведут в прежнем порядке. Трамп раньше отмечал, что возможно скоро состоится встреча с Путиным. Однако представители Белого дома данную информацию не подтвердили. Раньше из США выслали 60 дипломатов российского правительства.

Расположенное в Сиэтле генконсульство Российской Федерации подлежит закрытию. Среди шестидесяти высланных из государства дипломатов, двенадцать состоят в постпредстве РФ в ООН. Из Великобритании по подозрению России в отравлении разведчика Скрипаля раньше были высланы двадцать три дипломата.
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Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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