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Ксения Бородина объявила о новом кастинге «Дома-2» в Петербурге

В своем микроблоге известная телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала новый пост, в котором сообщила о новом кастинге проекта.

Ксения Бородина объявила о новом кастинге «Дома-2» в Петербурге

Для всех поклонников телестройки представлена идеальная возможность попасть на Поляну «Дома-2». Бородина сообщила радостную новость, а затем добавила, что кастинг будет проводить лично она.

Специально для всех желающих стать звездой проекта, телеведущая совместно с руководством приняли решение сделать кастинг в Петербурге 31 марта. Само мероприятие состоится в гостинице «Москва», расположенной недалеко от московского вокзала, по адресу: площадь Александра Невского, 2, с 12:00 до 19:00.

Для тех, кто не успеет попасть на пробы, сделали специальный добавочный день 1 апреля, с 12:00 до 15:00. Ксения заявила, что ждет самых активных на проекте в составе участников.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:27
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