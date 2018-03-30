Ксения Бородина объявила о новом кастинге «Дома-2» в Петербурге

Для всех поклонников телестройки представлена идеальная возможность попасть на Поляну «Дома-2». Бородина сообщила радостную новость, а затем добавила, что кастинг будет проводить лично она.Специально для всех желающих стать звездой проекта, телеведущая совместно с руководством приняли решение сделать кастинг в Петербурге 31 марта. Само мероприятие состоится в гостинице «Москва», расположенной недалеко от московского вокзала, по адресу: площадь Александра Невского, 2, с 12:00 до 19:00.Для тех, кто не успеет попасть на пробы, сделали специальный добавочный день 1 апреля, с 12:00 до 15:00. Ксения заявила, что ждет самых активных на проекте в составе участников.