Поклонники назвали Анастасию Заворотнюк копией Надежды Бабкиной из-за пластики

Подписчики были уверены, что звезда тоже решила прибегнуть к инъекциям, чтобы скрыть морщины, а также после хирургии ее овал лица вместе с улыбкой кардинально изменился. Сейчас Анастасия Заворотнюк действительно похожа на 68-летнюю певицу, полностью утратив свой старый шарм.Знаменитость решила сняться для обложки модного журнала, тоже удивив пользователей сетей таким решением. Некоторые лица упомянули о возрасте кумира, советуя вести себя скромнее, а самые преданные фанаты позитивно отнеслись к желанию артистки попробовать себя в роли модели.