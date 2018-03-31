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Поклонники назвали Анастасию Заворотнюк копией Надежды Бабкиной из-за пластики

Актриса после публикации нового фото в Instagram подверглась критике со стороны поклонников. Они назвали Анастасию Заворотнюк копией Надежды Бабкиной из-за пластики.

Подписчики были уверены, что звезда тоже решила прибегнуть к инъекциям, чтобы скрыть морщины, а также после хирургии ее овал лица вместе с улыбкой кардинально изменился. Сейчас Анастасия Заворотнюк действительно похожа на 68-летнюю певицу, полностью утратив свой старый шарм.

Поклонники назвали Анастасию Заворотнюк копией Надежды Бабкиной из-за пластики


Знаменитость решила сняться для обложки модного журнала, тоже удивив пользователей сетей таким решением. Некоторые лица упомянули о возрасте кумира, советуя вести себя скромнее, а самые преданные фанаты позитивно отнеслись к желанию артистки попробовать себя в роли модели.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 02:00
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