Елена Малышева избавила от депрессии Азизу

Певица сейчас живет с мамой на съемной квартире, однако мечтает о своем доме в Подмосковье. Исполнительница песен поведала, что её финансы не позволяют приобрести жилплощадь в Москве. По словам артистки, она в определенный момент заметила, что её в этой жизни ничего не привлекает. У неё не было желания подниматься с кровати, а также готовить пищу. Азиза с трудом заставляла себя ходить на работу.Певица начала замечать, что у неё все признаки депрессии, после чего она попросила помощь у Елены Малышевой, которая научила артистку блокировать негативные мысли. Ведущая программы «Здоровье» научила Азизу радоваться каждому дню и сейчас исполнительница песен не ощущает психологического дискомфорта.