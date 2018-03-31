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Елена Малышева избавила от депрессии Азизу

Азиза из-за жилищных проблем в последнее время находилась в глубокой депрессии. Исполнительница песен попросила помощь у Елены Малышевой. Ведущая телепрограммы «Здоровье» избавила певицу от душевных мук.

Елена Малышева избавила от депрессии Азизу

Певица сейчас живет с мамой на съемной квартире, однако мечтает о своем доме в Подмосковье. Исполнительница песен поведала, что её финансы не позволяют приобрести жилплощадь в Москве. По словам артистки, она в определенный момент заметила, что её в этой жизни ничего не привлекает. У неё не было желания подниматься с кровати, а также готовить пищу. Азиза с трудом заставляла себя ходить на работу.

Певица начала замечать, что у неё все признаки депрессии, после чего она попросила помощь у Елены Малышевой, которая научила артистку блокировать негативные мысли. Ведущая программы «Здоровье» научила Азизу радоваться каждому дню и сейчас исполнительница песен не ощущает психологического дискомфорта.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
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