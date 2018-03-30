В Германии полицейские задержали автобус с детьми из РФ

Уже после прохождения техосмотра выявили неисправность, которая могла в итоге стать причиной трагедии. Немецкие полицейские смогли предотвратить возможную автомобильную катастрофу, задержав данный туристический автобус. Транспортное средство отправили на ближайшую таможенную базу для детального осмотра. После техосмотра автобуса эксперты заявили, что т/с пребывал в аварийном состоянии. Специалисты заявили о неисправности тормозных дисков. Они были почти полностью стёрты. На заднем правом и левом переднем колёсах тормозные колодки были неработоспособны.Специалистами выявлено сильное повреждение глушителя и незакреплённый бензобак. Это привести могло к возгоранию автобуса. Подвеска переднего моста также была поломана. Дети продолжили свой путь на более безопасном т/с.