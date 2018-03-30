Телеведущая Стриженова рассказала, как ушла от мужа из-за ревности

В частности, девушка призналась в том, что ссоры в семье произошли ввиду излишнего внимания супруга к персоне одной не менее известной личности. Несмотря на то, что супруг Стриженовой выполнял все семейные обязательства, однако постоянное внимание другой женщине оказались слишком серьезной проблемой для супруги. Примечательно, еще совсем недавно Екатерина Стриженова отпраздновала 30 лет совместной жизни со своим мужем. Телеведущая только сейчас смогла признаться, что в прошлом ей уже приходилось уходить из семьи, не желая терпеть отсутствие достаточного внимания к себе со стороны второй половины.На фоне прошлых проблем телеведущая все же отметила, что ей удается сохранять отличные отношения и продолжать любить и быть любимой со стороны мужа, который нисколько не утрачивает интереса к супруге. Даже прошлые проблемы и попытки уйти из семьи не помешали семье Стриженовых оставаться одной из самых идеальных на всем отечественном шоу-бизнесе.