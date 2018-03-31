Лариса Гузеева раскритиковала нравы молодежи в эфире “Давай поженимся”
Новый выпуск “Давай поженимся” был посвящен молодому парню, пытающемуся найти свою любовь после измены девушки с его другом. Лариса Гузеева раскритиковала нравы молодежи в эфире, потому что виновники события пытались загладить вину и искали ему новую избранницу.
Соперник Михаила рассказывал подробности своих интимных отношений с возлюбленной друга, но чувствовал себя неловко, а ведущая была возмущена такими нравами современного поколения, оказывающегося в одной постели с чужой особой. Собеседник решил защитить себя от нападений звезды и назвал ее личностью с устаревшими взглядами на жизнь, потому что сейчас молодые люди ведут себя раскрепощено.
Лариса Гузеева отметила, что в ее время тоже было много случаев измен, однако люди после таких инцидентов не могли видеть друг друга, а тут вся троица стала дружить и делать вид, что ничего не случилось. Коллеги актрисы полностью поддержали ее точку зрения, но сама ситуация со сватовством оставалась напряженной, пока не появилась первая невеста.
Соперник Михаила рассказывал подробности своих интимных отношений с возлюбленной друга, но чувствовал себя неловко, а ведущая была возмущена такими нравами современного поколения, оказывающегося в одной постели с чужой особой. Собеседник решил защитить себя от нападений звезды и назвал ее личностью с устаревшими взглядами на жизнь, потому что сейчас молодые люди ведут себя раскрепощено.
Лариса Гузеева отметила, что в ее время тоже было много случаев измен, однако люди после таких инцидентов не могли видеть друг друга, а тут вся троица стала дружить и делать вид, что ничего не случилось. Коллеги актрисы полностью поддержали ее точку зрения, но сама ситуация со сватовством оставалась напряженной, пока не появилась первая невеста.