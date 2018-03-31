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Лариса Гузеева раскритиковала нравы молодежи в эфире “Давай поженимся”

Новый выпуск “Давай поженимся” был посвящен молодому парню, пытающемуся найти свою любовь после измены девушки с его другом. Лариса Гузеева раскритиковала нравы молодежи в эфире, потому что виновники события пытались загладить вину и искали ему новую избранницу.

Соперник Михаила рассказывал подробности своих интимных отношений с возлюбленной друга, но чувствовал себя неловко, а ведущая была возмущена такими нравами современного поколения, оказывающегося в одной постели с чужой особой. Собеседник решил защитить себя от нападений звезды и назвал ее личностью с устаревшими взглядами на жизнь, потому что сейчас молодые люди ведут себя раскрепощено.

Лариса Гузеева раскритиковала нравы молодежи в эфире “Давай поженимся”


Лариса Гузеева отметила, что в ее время тоже было много случаев измен, однако люди после таких инцидентов не могли видеть друг друга, а тут вся троица стала дружить и делать вид, что ничего не случилось. Коллеги актрисы полностью поддержали ее точку зрения, но сама ситуация со сватовством оставалась напряженной, пока не появилась первая невеста.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00
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