Евгений Осин после очередного срыва снова оказался на больничной койке

Исполнитель после приезда сразу решил возобновить прежний образ жизни и уже лежал в больнице с переломами ребер. Сейчас он сам пришел к врачам, решившим продолжить курс лечения на стационаре, но пока журналисты ничего не знают о состоянии здоровья Евгения Осина.Раньше в сетях был слухи, что артист решил лично бороться с вредной привычкой, но не смог долго выдержать такой режим. Он решил не видеться со своими коллегами, после чего закрылся в доме и пускал их внутрь, чтобы не слушать упреков по поводу личной слабохарактерности.