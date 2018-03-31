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Евгений Осин после очередного срыва снова оказался на больничной койке

СМИ сообщили о госпитализации певца, у которого медики нашли сильное алкогольное отравление. Евгений Осин после очередного срыва снова оказался на больничной койке, так что реабилитация в Таиланде оказалась пустой тратой времени.

Исполнитель после приезда сразу решил возобновить прежний образ жизни и уже лежал в больнице с переломами ребер. Сейчас он сам пришел к врачам, решившим продолжить курс лечения на стационаре, но пока журналисты ничего не знают о состоянии здоровья Евгения Осина.

Евгений Осин после очередного срыва снова оказался на больничной койке


Раньше в сетях был слухи, что артист решил лично бороться с вредной привычкой, но не смог долго выдержать такой режим. Он решил не видеться со своими коллегами, после чего закрылся в доме и пускал их внутрь, чтобы не слушать упреков по поводу личной слабохарактерности.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00
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