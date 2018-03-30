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Саша Артемова хочет завести маленькую свинью

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Артемова рассказала о своем новом желании – завести маленькую свинью.

У девушки дома имеются две собаки, которых Саша очень любит, однако теперь она заявила, что подумывает над покупкой маленького поросенка породы Мини-пиги.

Саша Артемова хочет завести маленькую свинью

Артемова поинтересовалась у своих поклонников, как те относятся к такому питомцу. Сама же Саша призналась, что просто обожает этих малышек. Сейчас они с супругом подумывают приобрести одну.

Кормить их легко, да и ухаживать не сложно, а также они легко приучаются к лотку, рассказала экс-участница телестройки. По ее словам, маленькие Мини-пиги отличаются сообразительностью, и дарят массу радостных эмоций.

«Столько радости дарят. Особенно как они вкусно чавкают, хрюкают! У кого-то есть такие малыши? Поделитесь пожалуйста. И, где можно приобрести прям микро-микро пиги?» - поинтересовалась знаменитость «Дома-2».
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:45
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