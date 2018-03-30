RT прекратит вещание в Вашингтоне

Маргарита Симоньян, являющаяся главный редактором информационного агентства, отметила, что политики Вашингтона сначала говорили, что статус «иностранного агента» русскую компанию выводит из плоскости политических санкций, которые направлены на представителей российского дипломатического корпуса, в связи с делом касательно отравления С. Скрипаля. По мнению Симоньян, власти США изначально лгали касательно неприкосновенности статуса, демократии, свободы слова.В рамках вашингтонского телевещания «иностранный агент» подвергается большому давлению политической цензуры. Телевизионные компании с таким брендом должны выдавать на экран каждые полчаса объявление, что вещание осуществляется на деньги иностранного государства. При этом из сетки убирают прайм-тайм.