Проект по созданию умных носков для диабетиков собрал 3,4 млн. долларов

Проект предусматривает производство специальной одежды для ног, в которую встраиваются датчик. Данные сенсоры будут следить за состоянием здоровья пользователя. Отмечается, что каждый носок состоит из шести подобных датчиков. Они постоянно отслеживают давление, температуру тела человека и даже за возможные травмы, которые могут негативно сказаться на заболевании.Вся информация будет подаваться на экран смартфонов с помощью использования специального приложения, с которым позволят работать за 19,95 долларов в месяц. За эти деньги пользователю предложат шест новых носков на месяц.