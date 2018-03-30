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Проект по созданию умных носков для диабетиков собрал 3,4 млн. долларов

Как сообщается на портале TechCrunch, фирма Siren смогла собрать 3,4 миллиона долларов на производство умных носков, которые предназначены для диабетиков.

Проект по созданию умных носков для диабетиков собрал 3,4 млн. долларов


Проект предусматривает производство специальной одежды для ног, в которую встраиваются датчик. Данные сенсоры будут следить за состоянием здоровья пользователя. Отмечается, что каждый носок состоит из шести подобных датчиков. Они постоянно отслеживают давление, температуру тела человека и даже за возможные травмы, которые могут негативно сказаться на заболевании.

Вся информация будет подаваться на экран смартфонов с помощью использования специального приложения, с которым позволят работать за 19,95 долларов в месяц. За эти деньги пользователю предложат шест новых носков на месяц.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:50
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