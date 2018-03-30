Кометы обеспечивают редкую возможность изучения происхождения Солнечной системы

Частицы пыли происходят из кометы 81P / Wild (также известной как Wild 2) и относятся к периоду формирования Солнечной системы, содержащей подсказки о ее ранней истории. Исследования кометных и астероидных образцов дают важный вывод о раннем протосолярном диске газа и пыли, из которого сформировалась Солнечная система.Эндрю Вестфаль, старший член команды Stardust и астрофизик из Калифорнийского университета в Беркли, призвал исследователей искать больше материала из пояса Койпера для изучения на Земле из-за его уникального происхождения.«Когда вы пробираетесь дальше и дальше в Солнечной системе, вы получаете более примитивный материал. В частности, когда вы получаете образец из кометы, вы получаете образец в режиме глубокой заморозки за 4,6 миллиарда лет». - говорит Вестфаль, ведущий автор статьи.Приблизительно 10% типичной кометы из пояса Койпера - неизменный межзвездный материал. Часть этого материала состоит из предварительно солнечных зерен - околозвездных пылевых зерен, конденсированных в оттоках (выбросах) других звезд задолго до образования Солнечной системы.Определение того, была ли жидкая вода когда-либо присутствующей в Wild 2, также является важной целью исследователей комет. Астрономические данные показывают, что кометная вода может иметь переменные отношения дейтерия к водороду (D к H) и что среднее отношение отличается от среднего значения воды на Земле. Известным примером этого является комета 67P / Чурюмов-Герасименко, которая была изучена миссией «Розетта» ESA с 2014 по 2016 год.Если кометы имеют разные отношения D-H в воде, чем вода Земли, это, вероятно, означает, что кометы не доставляли большую часть воды на поверхность Земли. Вместо этого следователи предполагают, что это астероиды, которые принесли воду, но для изучения гипотезы требуется больше исследований, как астероидов, так и комет.