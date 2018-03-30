Наследник Владимира Преснякова и Натальи Подольской впервые вышел на сцену

Музыкант отметил свое 50-летие и получил теплое поздравление от Кристины Орбакайте, опубликовавшей архивное фото вместе с бывшим избранником и поблагодарившая его за сына. Затем к ней присоединились коллеги, а супруга решила показать фанатам трогательный сюжет.Мальчик сидел на руках у Владимира Преснякова, крепко обняв папу за плечи, а Наталья Подольская стояла рядом с улыбкой на лице.Пользователи сетей позитивно оценили снимок и пожелали своим кумирам творческого вдохновения вместе с позитивными эмоциями. Они тоже написали много теплых слов в адрес маленького дебютанта, являющегося гордостью для артистов.