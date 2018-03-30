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Сериал «Ходячие мертвецы» получит спин-офф

Стало известно, что один из самых популярных сериалов «Ходячие мертвецы» получит продолжение в виде спин-оффа. Данная информация была предоставлена авторами текущего проекта.

Сериал «Ходячие мертвецы» получит спин-офф


Стоит отметить, что вышедший ранее на экраны сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» тоже является спин-оффом и несмотря на не очень высокие оценки все же надолго задержался в эфире.

Грег Никотеро считает, что основной изюминкой нового проекта станет выживание героев в зимних условиях. По словам одного из авторов старого сериала, до этого еще ни в одной серии зрителям не показывали подобного, поэтому данная идея очень сильно заинтересовала режиссеров, продюсеров и сценаристов.

Как бы там ни было, пока что никакой подробной информации о сериале нет. Также никто не знает, когда он впервые появиться на экранах.
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Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:35
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