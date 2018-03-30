Власти Волоколамска заявили про начало ввода режима ЧС

Александр Чупраков - вице-губернатор Московской обл. заявил, что в Волоколамском районе введенного режима повышенной готовности достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность населения. Вчера приняли решение, касательно введения режима повышенной готовности, что фактически уже сделали. На полигоне осуществляется круглосуточное дежурство. Работники полигона и сотрудники МЧС мониторят состояние тела полигона. Они оперативно «тампонируют» трещины, для прекращения интенсивного выхода свалочного газа. После установки системы дегазации полигон накроют пленкой.Жители Волоколамска накануне от властей потребовали ввести режим ЧС вследствие ситуации с полигоном бытовых твердых отходов «Ядрово». В МЧС РФ тогда сообщали, что у населения нет оснований для выполнения требования.