Агата Муцениеце поделилась с поклонниками результатами похудения

Звезда решила отказаться от вредных продуктов и придерживаться диеты, а также заниматься спортивной нагрузкой. Она написала в небольшом посте, что, несмотря на холодную погоду скоро уже наступит лето, а ей нужно добиться отметки 54 кг. Агата Муцениеце попросила фанатов рассказать о своих успехах в таком направлении и призвала всех поддержать ее способ жизни.Артистка показала весы, где подписчики увидели цифру 57. Однако многие люди считают, что их кумир находится в отличной форме. Они позитивно оценили сюжет, в котором знаменитость позировала на пилоне в спортивном белье, так что считают, что ей не стоит так кардинально заниматься избавлением от набранных килограмм.