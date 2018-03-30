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Агата Муцениеце поделилась с поклонниками результатами похудения

Актриса стала ведущей программы “Голос. Дети”, но была настолько своим шокирована внешним видом, что решила срочно бороться с лишним весом. Агата Муцениеце поделилась с поклонниками результатами похудения, опубликовав фото в Instagram.

Звезда решила отказаться от вредных продуктов и придерживаться диеты, а также заниматься спортивной нагрузкой. Она написала в небольшом посте, что, несмотря на холодную погоду скоро уже наступит лето, а ей нужно добиться отметки 54 кг. Агата Муцениеце попросила фанатов рассказать о своих успехах в таком направлении и призвала всех поддержать ее способ жизни.

Агата Муцениеце поделилась с поклонниками результатами похудения


Артистка показала весы, где подписчики увидели цифру 57. Однако многие люди считают, что их кумир находится в отличной форме. Они позитивно оценили сюжет, в котором знаменитость позировала на пилоне в спортивном белье, так что считают, что ей не стоит так кардинально заниматься избавлением от набранных килограмм.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:45
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