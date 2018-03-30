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Количество площадок ММКФ в этом году будет увеличено

В текущем году количество площадок международного московского кинофестиваля будет увеличено. Стоит отметить, что к ним добавят такие кинотеатры, как «Юность», «Комсос», «Звезда».

Количество площадок ММКФ в этом году будет увеличено

Соответствующая новость была озвучена Владимиром Филипповым – замглавы московского департамента культуры. Чиновник отмечает, что ведомство в текущем году продолжит поддерживать такое большое событие как ММКФ, проводимое 19-26 апреля. Филиппов также рассказал касательно главных претендентов на городской приз, который вручают на фестивале ММКФ - «За создание образа Москвы в киноискусстве». Заданную награду в текущем году поборются киноработы «Притяжение» и «Нелюбовь». Количество заявок на получение очередного городского приза, уже превысило 20 экземпляров.

Стоит напомнить, что на ММКФ в прошлом году вручался специальный приз Мэра Москвы. Претендентами тогда могли выступать новинки кино, которые демонстрируют кадры современной столицы.
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Культура
Добавил: tantan61 Вчера, 23:25
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