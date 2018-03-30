Зрители считают, что нет смысла возвращать бывших участников на «Дом-2»

Ранее, еще в 2013 году, организаторы предприняли попытку повысить рейтинги путем возвращения успешных бывших домовцев. Стоит отметить, что тогда это им удалось. Кузнецов, Кузин и многие другие буквально взорвали эфиры драками и «полетами» в бассейн.Новые организаторы проекта, по всей видимости, решили провернуть то же самое, надеясь повторить успех былых эфиров. Вот только, оказалось все совершенно иначе.По словам зрителей, Александр Гобозов в свой третий заход оказался скучным, а «очередной» Яббаров стал еще противнее, чем был раньше. Они также отметили, что Мария Кохно в случае возвращения никогда не переплюнет Сашу Черно, Коробейниковой не догнать Шеву, а Захар Саленко может подраться, разве что, за свое зеркало.Поклонники телепроекта не видят смысла в возвращении старых участников, из списка тех, кого собираются вернуть в скором времени, вероятно руководство смогло бы заинтересовать зрителя, если бы предложило кого-то другого.