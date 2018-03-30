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Регина Тодоренко сравнила некоторых людей с циветами, помечающими территорию «пахучими посланиями»

Популярная ведущая Регина Тодоренко сравнила некоторых людей с млекопитающими циветами, которые помечают территорию «пахучими посланиями». Знаменитость уверена, что человек тоже может оставлять в душе не самые приятные следы.

Регина Тодоренко сравнила некоторых людей с циветами, помечающими территорию «пахучими посланиями»

Регина Тодоренко в очередной раз порадовала своих подписчиков в Instagram ярким снимком, на котором запечатлена с сидящим на её спине забавным животным. Ведущая объяснила, что млекопитающее называется цивета, а главной её особенностью являются «пахучие послания», которые она оставляет на деревьях и кустах, помечая таким образом местность.

Тут же Регина Тодоренко подметила, что эти животные ведут себя практически так же, как некоторые люди, которые, уходя из жизни другого человека, оставляют в ней не самые приятные воспоминания. О себе Тодоренко сказала, что в её окружении имеются только хорошо пахнущие и светлые люди.

В комментариях подписчики знаменитости полностью согласились с её сравнением, а также отметили, что, к сожалению, в жизни хватает вот таких людей-цивет.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:44
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