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Марина Тристановна простила зятю агрессию ради сохранения семьи

Сегодня, 30 марта, домовская бабушка Марина Тристановна дала обширное интервью, в котором ответила на самые жаркие вопросы поклонников.

Фанаты «Дома-2» любят маму Таты Абрамсон и очень сочувствовали женщине, когда она в декабре прошлого года сцепилась с зятем – Валерием Блюменкранцем.

Марина Тристановна простила зятю агрессию ради сохранения семьи

Драка была нешуточной, и мужчина даже вырвал клок волос у Марины Тристановны, но позже женщина нашла в себе силы и мудрость, чтобы простить Блюменкранца, который тоже многое понял после этого конфликта.

Марина Тристановна простила зятю агрессию ради сохранения семьи

Сейчас между тещей и зятем прекрасные отношения и Валерий стал примерным семьянином. В завершение Марина Тристановна отметила, что Блюменкранц не просто парень с улицы, а часть их семьи и ради этого нужно учиться находить компромиссы.

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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:41
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