Марина Тристановна простила зятю агрессию ради сохранения семьи

Фанаты «Дома-2» любят маму Таты Абрамсон и очень сочувствовали женщине, когда она в декабре прошлого года сцепилась с зятем – Валерием Блюменкранцем.Драка была нешуточной, и мужчина даже вырвал клок волос у Марины Тристановны, но позже женщина нашла в себе силы и мудрость, чтобы простить Блюменкранца, который тоже многое понял после этого конфликта.Сейчас между тещей и зятем прекрасные отношения и Валерий стал примерным семьянином. В завершение Марина Тристановна отметила, что Блюменкранц не просто парень с улицы, а часть их семьи и ради этого нужно учиться находить компромиссы.