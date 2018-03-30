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Ученые США хотят вовлечь морских обитателей в шпионаж за чужими подводными лодками

Агентство перспективных исследований американской обороны (DARPA) объявило новый план, включающий захват чувств различных форм водной жизни, чтобы лучше следить за тем, что происходит в воде, окружающей США и ее союзников.

Ученые США хотят вовлечь морских обитателей в шпионаж за чужими подводными лодками


План состоит в том, чтобы попытаться создать некое оборудование, которое может ощущать рыбу и их движения. Логика заключается в том, что эти животные смогут обнаружить странные, таинственные подводные лодки, движущиеся в воде намного быстрее, чем любые искусственные технологии.

Согласно DARPA, идеальным решением было бы найти способ непосредственного проникновения в не измененные морские формы жизни. Но если это не сработает, они используют некоторые старые генетические эксперименты, чтобы попытаться создать рыбный супер-шпион, который сможет сообщить в штаб-квартиру о различных аномалиях, вторгшиеся в акваторию.

DARPA также стремится уточнить, что любая генетически измененная рыба будет тщательно протестирована на контролируемых объектах, прежде чем будет запущена в океан.

По словам менеджера программы Лори Адонтато, постоянные водные живые датчики (сокращенные до очаровательной аббревиатуры «PALS») предлагают множество преимуществ, если ученые могут найти способ читать рыбные умы на расстоянии:

«Современный подход ВМС США к обнаружению и мониторингу подводных аппаратов является аппаратно-ориентированным и ресурсоемким. В результате эта способность в основном используется на тактическом уровне для защиты высокоценных активов, таких как авианосцы, и, тем более, в более широких стратегических. Если мы сможем задействовать врожденные способности восприятия живых организмов, которые являются повсеместными в океанах, мы можем расширить нашу способность отслеживать деятельность противника и делать это незаметно, на постоянной основе и с достаточной точностью, чтобы охарактеризовать размер и тип транспортных средств противников".

Этот план звучит очень похоже на недавно объявленный проект DARPA, который будет пытаться использовать жизнь растений в качестве шпионов вокруг заслуживающих внимания секретных военных объектов - путем установки звукозаписывающих растений вокруг памятных точек, военные смогут обнаружить незамеченных шпионов.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 16:38
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