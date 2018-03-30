Огромное богатство Аллы Пугачевой разозлило пользователей сетей

Оказалось, что каждое выступление Примадонны оценивается в 18 млн руб, а ее избранник получает 4 млн руб за выход на сцену. Домработница звездной пары получает 100000 руб, а также расходы на содержания замка составили 500000 руб ежемесячно. Наследники Аллы Пугачевой тоже посещают элитный детский сад с оплатой 650000 руб, но еще имеют личную няню и учителей музыки, танцев и иностранных языков.Такие сведения шокировали обычных россиян, которые пытаются заработать деньги и прокормить детей, учитывая повышение коммунальных услуг. Многие люди написали негативные комментарии, отметив, что звезда просто не имеет совести, когда жалуется в сетях на маленькую пенсию. Никто не знает, откуда у певицы возникло такое состояние, так что пора СК обратить внимание на доходы артистки преклонного возраста.