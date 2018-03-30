Суперкар Porsche 911 GT3 RS обзавёлся спорт-пакетом по цене машины Skoda

Презентация суперкара Porsche 911 GT3 RS Weissach прошла на площадке мотор-шоу в Нью-Йорке. Автомобиль получил крышу из карбона, которая легче, чем аналог из магниевого сплава, а также стабилизаторы и стойки выполнены из углепластиковых стоек, за счёт чего автомобиль сбросил ещё 5,4 кг. Также в пакет дополнений входят колёсные диски из магниевого сплава они легче алюминиевых на 11 кг. В салоне Porsche 911 GT3 появились облегчённые коврики, подрулевые лепестки и вставки на руле из композитных материалов.Обновлённый суперкар Porsche 911 GT3 RS был презентован в прошлом месяце. В подкапотном пространстве автомобиля установлен оппозитный мотор объёмом 4,0 литра производительностью 520 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с роботизированной трансмиссией. До контрольной «сотни» автомобиль набирает разгон за 3,2 секунды, развивая максимальную скорость в 312 км/час.