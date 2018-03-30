Суперкар Porsche 911 GT3 RS обзавёлся спорт-пакетом по цене машины Skoda
Специалисты компания Porsche выпустили для 911 GT3 RS пакет дополнений Weissach, благодаря которому масса автомобиля снизилась на 40 килограмм. Стоимость опционального пакета составляет 18 000 долларов, за эту цкну в России можно приобрести автомобиль Skoda Octavia.
Презентация суперкара Porsche 911 GT3 RS Weissach прошла на площадке мотор-шоу в Нью-Йорке. Автомобиль получил крышу из карбона, которая легче, чем аналог из магниевого сплава, а также стабилизаторы и стойки выполнены из углепластиковых стоек, за счёт чего автомобиль сбросил ещё 5,4 кг. Также в пакет дополнений входят колёсные диски из магниевого сплава они легче алюминиевых на 11 кг. В салоне Porsche 911 GT3 появились облегчённые коврики, подрулевые лепестки и вставки на руле из композитных материалов.
Обновлённый суперкар Porsche 911 GT3 RS был презентован в прошлом месяце. В подкапотном пространстве автомобиля установлен оппозитный мотор объёмом 4,0 литра производительностью 520 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с роботизированной трансмиссией. До контрольной «сотни» автомобиль набирает разгон за 3,2 секунды, развивая максимальную скорость в 312 км/час.
Презентация суперкара Porsche 911 GT3 RS Weissach прошла на площадке мотор-шоу в Нью-Йорке. Автомобиль получил крышу из карбона, которая легче, чем аналог из магниевого сплава, а также стабилизаторы и стойки выполнены из углепластиковых стоек, за счёт чего автомобиль сбросил ещё 5,4 кг. Также в пакет дополнений входят колёсные диски из магниевого сплава они легче алюминиевых на 11 кг. В салоне Porsche 911 GT3 появились облегчённые коврики, подрулевые лепестки и вставки на руле из композитных материалов.
Обновлённый суперкар Porsche 911 GT3 RS был презентован в прошлом месяце. В подкапотном пространстве автомобиля установлен оппозитный мотор объёмом 4,0 литра производительностью 520 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с роботизированной трансмиссией. До контрольной «сотни» автомобиль набирает разгон за 3,2 секунды, развивая максимальную скорость в 312 км/час.
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Добавил: Алина Вчера, 23:00