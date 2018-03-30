Американская 172-килограммовая девочка стала королевой красоты в конкурсе для инвалидов

Редкое заболевание заставляло ребенка опустошать холодильник и даже красть еду из чужой тарелки. Родители были вынуждены запирать шкафы, а сейчас 15-летняя особа не может похудеть, хотя употребляет здоровую пищу. Люди смеются над ребенком в общественных местах, так что такие конкурсы помогают ему побороть страх и получить позитивные эмоции.Анна Ханкинс любит петь и делать макияж, так что она чувствует себя иначе, когда стоит перед зрителями в нарядном платье с прической. Родители помогают девочке наряжаться перед выходами на сцену, потому что из-за большого веса ей сложно нагибаться, а также приходится пользоваться кислородной подушкой.