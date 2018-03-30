Подписчики нашли новый влог Ольги Бузовой пошлым и высокомерным

"Постановщик имиджа этой куропатки, если читаешь сообщение, то попроще ей тексты пиши. Те, которые она публике говорит. До тошноты пробирают некоторые моменты". "30 минут это перебор. 15 вполне достаточно". "Убогая какая. Попрошайка всё ждёт чего-то, сама-то ноль", - пишут разочарованные зрители.

В своём Instagram ведущая "Дома-2" выставила видеонарезку второй части большого влога о гастролях в городах России и за рубежом. Программу звезда озаглавила "Olga Buzova Live", и выходят её выпуски на специальном YouTube канале.Если до этого теледива просто показывала закулисье и гламурную жизнь русских селебрити, то на этот раз почему-то решила заинтриговать зрителя грубым поведением и пошлостью.Во влог попала репетиция спектакля "Мужчина нарасхват", в которой Бузова со сцены произносит откровенную ругань, а её коллеги из КВН рассуждают об эрективной дисфункции. Далее в гримёрке показывают Михаила Галустяна, который нахваливает Ольгу за её одарённость, щедро присыпав свою речь матерными выражениями.В конце видео вставлен фрагмент, где ведущую красят и причёсывают, а сама она с гордым мрачным лицом рассуждает, как за одну минуту попала в ТОП чарта iTunes, побив рекорд певицы Адель. Хотя Бузова лишь излагает известный факт, по отсутствию малейших эмоций кажется, будто гордыня Ольги не знает пределов.Ранее хейтеры полагали, что Ольге Бузовой осталось недолго скакать по сцене.