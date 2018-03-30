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Анфиса Чехова считает себя реалистом, живущим «здесь и сейчас»

Известная ныне телеведущая и актриса Анфиса Чехова считает себя реалистом, утверждая, что живёт «здесь и сейчас». Знаменитость убеждена, что постоянные мечтания о светлом будущем отбирают у человека его драгоценное время.

Анфиса Чехова считает себя реалистом, живущим «здесь и сейчас»

Анфиса Чехова сегодня решила поразмышлять на тему того, как человек должен проживать свою жизнь. Телеведущая убеждена, что не в праве говорить о том, что и кому делать, но для себя сделала вывод, что будет жить «здесь и сейчас». Такую позицию знаменитость назвала реализмом.

Также Анфиса Чехова пояснила, что мечтатели, которые то и дело грезят о светлом будущем, положительных переменах и чём-то лучшем, чем есть сейчас, упускают самое главное — настоящую жизнь, важные моменты, которые нужно переживать, а не пропускать мимо себя.

Со слов знаменитости, в старости люди часто сожалеют больше о тех поступках, которые они так и не смогли совершить, а потому каждый новый день нужно встречать с готовностью принимать всё происходящее, проживать все, пусть и не самые приятные порой моменты.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:22
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