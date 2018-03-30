Шарлиз Терон появится в лице жестокого босса в криминальном "Опасном бизнесе"

По сюжету, один из сотрудником героини Терон узнаёт удивительную формулу, которой грезят все предприниматели мира. Тогда бизнесмен инсценирует своё похищение и требует выкуп у представителей компании. Но вскоре находчивый мужчина понимает, что попал впросак, так как для неё выгоднее, чтобы он был именно мёртвым.Лента снималась в Чикаго и Мексике, в связи с чем во время работы над этим проектом персонажам приходилось часто менять одеяния. Ключевые герои фильма предстанут перед зрителями в классическом стиле: Элейн (Шарлиз Терон) появится в туфлях компании Dior, а другой персонаж Гарольд (Дэвид Ойелоуо) покажет себя в костюме, сшитом на заказ из британской шерсти.Важной составляющей картины станет головокружительный карнавал в Веракрузе, для полноценной передачи атмосферы которого Донна Заковска, являющаяся мастером по дизайну, предварительно изучила все детали, касающиеся не только самых важных праздников в Мексике, но и обычаев жителей этой страны, а также уклада торговцев противозаконными веществами.