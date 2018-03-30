Эвелина Блёданс с сыном примут участие с социальном проекте «Дети с небес»

Эвелина Блёданс в своём Instagram опубликовала небольшой видеоролик, в котором рассказала, что совсем скоро они с сыном Семёном примут участие в совершенно новой социальной программе. Главной задачей проекта «Дети с небес» является необходимость показать родителям детей с синдромом Дауна, что они без труда могут и должны приобщать своих чад к активному взаимодействию с обычными детьми.В рамках проекта организаторы проведут выездной тур на Бали, который продлится с 21 по 31 мая. Также Блёданс добавила, что именно она будет встречать всех участников на острове, где они с Семёном будут рады познакомиться с новыми людьми.