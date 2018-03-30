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Эвелина Блёданс с сыном примут участие с социальном проекте «Дети с небес»

Известная актриса Эвелина Блёданс рассказала, что они с сыном Семёном примут участие в социальном проекте под названием «Дети с небес». Акция подразумевает под собой общее времяпрепровождение обычных детей и тех, у кого имеется синдром Дауна.

Эвелина Блёданс с сыном примут участие с социальном проекте «Дети с небес»

Эвелина Блёданс в своём Instagram опубликовала небольшой видеоролик, в котором рассказала, что совсем скоро они с сыном Семёном примут участие в совершенно новой социальной программе. Главной задачей проекта «Дети с небес» является необходимость показать родителям детей с синдромом Дауна, что они без труда могут и должны приобщать своих чад к активному взаимодействию с обычными детьми.

В рамках проекта организаторы проведут выездной тур на Бали, который продлится с 21 по 31 мая. Также Блёданс добавила, что именно она будет встречать всех участников на острове, где они с Семёном будут рады познакомиться с новыми людьми.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:10
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