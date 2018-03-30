Хейтеры полагают, что Ольге Бузовой осталось недолго скакать по сцене
По мнению антифанатов Ольги Бузовой сегодняшней мега-звезде недолго осталось скакать по сцене, так как ее карьера стремительно движется к закату.
Поклонники реалити-шоу «Дом-2» отмечают, как пострашнела и пострела Бузова и это видно уже невооруженным глазом.
Хейтеры отмечаются «задрапированный подбородок» певицы, который стал таким в результате уколов. Злопыхатели утверждают, что ведущей телестройки теперь постоянно придется «освежать» лицо иначе его может перекосить.
«Бузова - это промежуточный материал и уже практически отработан! Недолго ей скакать по сцене!», - пишет некая Надежда.
Многие считают, что у Ольги Бузовой нет голоса и слуха и у нее не самый лучший характер, однако это не мешает ей быть «звездой №1» на сегодняшний день.
Поклонники реалити-шоу «Дом-2» отмечают, как пострашнела и пострела Бузова и это видно уже невооруженным глазом.
Хейтеры отмечаются «задрапированный подбородок» певицы, который стал таким в результате уколов. Злопыхатели утверждают, что ведущей телестройки теперь постоянно придется «освежать» лицо иначе его может перекосить.
«Бузова - это промежуточный материал и уже практически отработан! Недолго ей скакать по сцене!», - пишет некая Надежда.
Многие считают, что у Ольги Бузовой нет голоса и слуха и у нее не самый лучший характер, однако это не мешает ей быть «звездой №1» на сегодняшний день.