Хейтеры полагают, что Ольге Бузовой осталось недолго скакать по сцене

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» отмечают, как пострашнела и пострела Бузова и это видно уже невооруженным глазом.Хейтеры отмечаются «задрапированный подбородок» певицы, который стал таким в результате уколов. Злопыхатели утверждают, что ведущей телестройки теперь постоянно придется «освежать» лицо иначе его может перекосить., - пишет некая Надежда.Многие считают, что у Ольги Бузовой нет голоса и слуха и у нее не самый лучший характер, однако это не мешает ей быть «звездой №1» на сегодняшний день.