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Хейтеры полагают, что Ольге Бузовой осталось недолго скакать по сцене

По мнению антифанатов Ольги Бузовой сегодняшней мега-звезде недолго осталось скакать по сцене, так как ее карьера стремительно движется к закату.

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» отмечают, как пострашнела и пострела Бузова и это видно уже невооруженным глазом.

Хейтеры полагают, что Ольге Бузовой осталось недолго скакать по сцене

Хейтеры отмечаются «задрапированный подбородок» певицы, который стал таким в результате уколов. Злопыхатели утверждают, что ведущей телестройки теперь постоянно придется «освежать» лицо иначе его может перекосить.

«Бузова - это промежуточный материал и уже практически отработан! Недолго ей скакать по сцене!», - пишет некая Надежда.

Многие считают, что у Ольги Бузовой нет голоса и слуха и у нее не самый лучший характер, однако это не мешает ей быть «звездой №1» на сегодняшний день.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:59
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