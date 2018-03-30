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У Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родится девочка

У Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родится девочка, как показали результаты УЗИ, о которых прессе рассказал друг футболиста.

На днях молодая семья заставила говорить о себе весь интернет благодаря двум опубликованным снимкам, на которых у модели живот приличных размеров. О беременности звезды судачили с января, когда состоялась свадьба, а хейтеры намекали, что брак был заключён не иначе, как "по залёту".

У Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родится девочка

Возможно, именно поэтому Анастасия долгие месяцы не решалась обнародовать своё положение. Пол ребёнка Костенко также официально не называла, но инсайдер, хорошо знающий молодожён, уверяет, что УЗИ показало девочку.

Отметим, что для Тарасова брак с молодой манекенщицей является уже третьим. В первом у Дмитрия родилась дочь, но спортсмен всегда мечтал о сыне. По крайней мере, так рассказывает источник, заверяющий, что, узнав о дочери, футболист остался самую малость разочарован.

Ещё большим ударом известие о беременности соперницы, наверняка, стало для Ольги Бузовой, которая планировала собственных детей, когда между ней и мужем встала Анастасия.

Пока поклонники поздравляют знаменитостей со скорым прибавлением в семействе, критики гадают, уйдёт ли на этот раз горе-супруг от жены или изменит своим принципам.

Ранее фанаты переживали, как Ольга Бузова перенесёт новость о беременности Костенко.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:52
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