АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес купили шикарный дом в элитном районе Нью-Йорка

Знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес и бейсболист в отставке Алекс Родригес, которые, как считали многие журналисты, уже расстались, приобрели большой дом в элитном районе Нью-Йорка, чтобы жить там вместе с детьми.

Как известно, Родригес, ставший не только возлюбленным Лопес, но и отличным другом для её отпрысков, и заставивший поп-звезду больше заниматься спортом, всегда старался делать так, чтобы его любимая улыбалась. На этот раз спортсмен нашёл шикарное жилище в 370 квадратных метров с великолепным видом на Central Park.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес купили шикарный дом в элитном районе Нью-Йорка

Кроме того, в доме есть ресторан эксклюзивного формата, большой бассейн, фитнес-центр и даже кинотеатр. Недвижимость удалось приобрести за 15 миллионов долларов, и это порадовало Джей Ло, так как жилище, в котором певица жила с детьми ранее, стоило дороже, но было значительно скромнее по размерам.

Алекс и Дженнифер встречаются уже почти год. Лопес утверждает, что с этим человеком ей очень хорошо, однако идти с ним под венец у неё пока нет желания. Да и пресса не единожды писала, что Родригес изменял артистке. К слову, сама исполнительница песен не верит в это, и даже не желает комментировать подобные слухи в беседах с журналистами.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 15:47
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Марина Тристановна простила зятю агрессию ради
Ученые: Заядлые болельщики могут страдать от
Ученые США хотят вовлечь морских обитателей в
Учёные: Какие витамины помогут бороться с
Подписчики нашли новый влог Ольги Бузовой пошлым
Анфиса Чехова считает себя реалистом, живущим
Шарлиз Терон появится в лице жестокого босса в
Ученые: Кенийская трещина может стать источником
Эвелина Блёданс с сыном примут участие с
Ученые: Огромный размер мужского пениса является
Американка перепутала родовые схватки с
Хейтеры полагают, что Ольге Бузовой осталось
У Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родится
Учёные: Какие продукты не рекомендовано хранить в
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес купили шикарный
В Мадриде полицейские собаки будут снимать стресс
Сотрудница из студии "Дома-2" рассказала, что
Медики советуют отказаться от диеты раздельного
Виктория Дайнеко заинтриговала фанатов снимком с
Безвкусный наряд Виктории Бекхэм обескуражил
На Шри-Ланке слон чуть не остался без головы во
Отсутствие солнца Юлия Ковальчук компенсирует
Открыт прием заказов на гибридный планшет Voyo
Марго Овсянникова в дизайнерских купальниках
Охлобыстин откровенно рассказал, что тяжело
Ученые: Производство шоколада может нанести
Мэри Кулешова с лишним весом снялась в
В скором времени будет представлен игровой
Новая диета поможет вылечить психические недуги –
Лолита заявила, что не огорчается из-за скорого
Просмотреть все новости