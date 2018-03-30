Дженнифер Лопес и Алекс Родригес купили шикарный дом в элитном районе Нью-Йорка

Как известно, Родригес, ставший не только возлюбленным Лопес, но и отличным другом для её отпрысков, и заставивший поп-звезду больше заниматься спортом, всегда старался делать так, чтобы его любимая улыбалась. На этот раз спортсмен нашёл шикарное жилище в 370 квадратных метров с великолепным видом на Central Park.Кроме того, в доме есть ресторан эксклюзивного формата, большой бассейн, фитнес-центр и даже кинотеатр. Недвижимость удалось приобрести за 15 миллионов долларов, и это порадовало Джей Ло, так как жилище, в котором певица жила с детьми ранее, стоило дороже, но было значительно скромнее по размерам.Алекс и Дженнифер встречаются уже почти год. Лопес утверждает, что с этим человеком ей очень хорошо, однако идти с ним под венец у неё пока нет желания. Да и пресса не единожды писала, что Родригес изменял артистке. К слову, сама исполнительница песен не верит в это, и даже не желает комментировать подобные слухи в беседах с журналистами.