В Екатеринбурге преступники украли из кафе 50 килограмм пельменей
В Екатеринбурге преступники украли из кафе 50 килограмм пельменей. Камера наблюдения зафиксировала их действия, после чего сотрудники органов начали поиск голодных воров.
Инцидент произошел на ул. Пушкина, где расположен “Замес”. Неизвестные лица в масках проникли внутрь помещения вечером, когда повар уже отправил последних клиентов и домой и готовился закрыть заведение. Злоумышленники решили проверить кассу, но не найдя там наличности, забрали с собой продукцию.
Сотрудник сразу вызывал сюда полицию, показав им улики в виде записи. Он тоже не понял, зачем ворам нужно было уносить с собою пельмени, но видео с места происшествия уже оказалось на просторах сетей.
Инцидент произошел на ул. Пушкина, где расположен “Замес”. Неизвестные лица в масках проникли внутрь помещения вечером, когда повар уже отправил последних клиентов и домой и готовился закрыть заведение. Злоумышленники решили проверить кассу, но не найдя там наличности, забрали с собой продукцию.
Сотрудник сразу вызывал сюда полицию, показав им улики в виде записи. Он тоже не понял, зачем ворам нужно было уносить с собою пельмени, но видео с места происшествия уже оказалось на просторах сетей.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:40