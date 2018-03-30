В Екатеринбурге преступники украли из кафе 50 килограмм пельменей

Инцидент произошел на ул. Пушкина, где расположен “Замес”. Неизвестные лица в масках проникли внутрь помещения вечером, когда повар уже отправил последних клиентов и домой и готовился закрыть заведение. Злоумышленники решили проверить кассу, но не найдя там наличности, забрали с собой продукцию.Сотрудник сразу вызывал сюда полицию, показав им улики в виде записи. Он тоже не понял, зачем ворам нужно было уносить с собою пельмени, но видео с места происшествия уже оказалось на просторах сетей.