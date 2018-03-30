В Австралии при падении воздушного шара пострадали 9 человек

К северу от австралийской столицы потерпел крушение воздушный шар, в корзине которого находилось более 20 человек. По предварительной версии во время посадки воздушное судно задело высокое дерево и в результате рухнуло на землю.При падении 9 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, среди которых и серьезные травмы позвоночника, и переломы. Все они были доставлены в больницы штата.Сообщается, что эта авария уже вторая по счету за этот год, случившаяся с воздушными шарами одной австралийской туристической компании. В первом случае пострадали 4 человека в результате жесткой посадки шара.