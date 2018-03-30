В Австралии при падении воздушного шара пострадали 9 человек
В Австралии воздушный шар задел высокое дерево и рухнул на землю. В результате падения пострадали 9 туристов.
К северу от австралийской столицы потерпел крушение воздушный шар, в корзине которого находилось более 20 человек. По предварительной версии во время посадки воздушное судно задело высокое дерево и в результате рухнуло на землю.
При падении 9 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, среди которых и серьезные травмы позвоночника, и переломы. Все они были доставлены в больницы штата.
Сообщается, что эта авария уже вторая по счету за этот год, случившаяся с воздушными шарами одной австралийской туристической компании. В первом случае пострадали 4 человека в результате жесткой посадки шара.
К северу от австралийской столицы потерпел крушение воздушный шар, в корзине которого находилось более 20 человек. По предварительной версии во время посадки воздушное судно задело высокое дерево и в результате рухнуло на землю.
При падении 9 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, среди которых и серьезные травмы позвоночника, и переломы. Все они были доставлены в больницы штата.
Сообщается, что эта авария уже вторая по счету за этот год, случившаяся с воздушными шарами одной австралийской туристической компании. В первом случае пострадали 4 человека в результате жесткой посадки шара.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:35