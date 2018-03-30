Виктория Дайнеко заинтриговала фанатов снимком с новеньким BMW

Сегодня у подписчиков Instagram-аккаунта Виктории Дайнеко появилась новая тема для обсуждений, а именно новый BMW, который звезда, скорее всего, получила от кого-то в подарок. К таким выводам фолловеры пришли после публикации певицей очередного снимка, на котором она изображена стоящей рядом с припаркованной на крытой стоянке машиной марки BMW синего цвета.Стоит отметить, что на кадре знаменитость выглядит довольно счастливой, а её подпись «Опять балует..» не даёт покоя пользователям Instagram. В комментариях подписчики тут же стали задавать певице соответствующие вопросы, на которые Дайнеко не спешит отвечать, держа всё в тайне. Хейтеры же предположили, что такого рода публикация может оказаться обычной рекламой, которой так увлекаются многие современные звёзды.