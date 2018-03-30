Безвкусный наряд Виктории Бекхэм обескуражил общественность

На этот раз критики в штыки восприняли юбку и блузку Виктории, сравнив эти вещи с сумкой в клеточку. При этом они являются частью её собственной линейки. Фотографы из СМИ заметили Викторию на выставке бельгийского мастера Мартина Маржела, которая проходила в Музее декоративного искусства. В этот момент на Бекхэм также были высокие сапоги коричневого цвета и большие чёрные очки против солнечного света.Общественность не оценила вкус Виктории, и даже сочла, что у неё его вообще нет. Впрочем, среди ярых фанатов исполнительницы песен в отставке нашлось немало тех, кто напомнил, что именно она является профессиональной моделью и лучше знает, что ей к лицу.Как известно, кроме внешнего вида Виктории, который часто становится темой для бесед в соц-сетях, не менее редки и разговоры её скорого развода с Дэвидом Бекхэмом, хоть супруги и отмечают при любой возможности, что всё это - просто слухи.