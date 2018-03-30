АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

Безвкусный наряд Виктории Бекхэм обескуражил общественность

Британская модель Виктория Бекхэм, известная своей любовью к разнообразным и самым модным одеяниям, не так давно попала впросак, нарядившись весьма безвкусно, а посчитали так многие фолловеры, и прежде не единожды критиковавшие знаменитую брюнетку за странные футболки и джинсы.

На этот раз критики в штыки восприняли юбку и блузку Виктории, сравнив эти вещи с сумкой в клеточку. При этом они являются частью её собственной линейки. Фотографы из СМИ заметили Викторию на выставке бельгийского мастера Мартина Маржела, которая проходила в Музее декоративного искусства. В этот момент на Бекхэм также были высокие сапоги коричневого цвета и большие чёрные очки против солнечного света.

Безвкусный наряд Виктории Бекхэм обескуражил общественность

Общественность не оценила вкус Виктории, и даже сочла, что у неё его вообще нет. Впрочем, среди ярых фанатов исполнительницы песен в отставке нашлось немало тех, кто напомнил, что именно она является профессиональной моделью и лучше знает, что ей к лицу.

Как известно, кроме внешнего вида Виктории, который часто становится темой для бесед в соц-сетях, не менее редки и разговоры её скорого развода с Дэвидом Бекхэмом, хоть супруги и отмечают при любой возможности, что всё это - просто слухи.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 15:21
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Марина Тристановна простила зятю агрессию ради
Ученые: Заядлые болельщики могут страдать от
Ученые США хотят вовлечь морских обитателей в
Учёные: Какие витамины помогут бороться с
Подписчики нашли новый влог Ольги Бузовой пошлым
Анфиса Чехова считает себя реалистом, живущим
Шарлиз Терон появится в лице жестокого босса в
Ученые: Кенийская трещина может стать источником
Эвелина Блёданс с сыном примут участие с
Ученые: Огромный размер мужского пениса является
Американка перепутала родовые схватки с
Хейтеры полагают, что Ольге Бузовой осталось
У Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родится
Учёные: Какие продукты не рекомендовано хранить в
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес купили шикарный
В Мадриде полицейские собаки будут снимать стресс
Сотрудница из студии "Дома-2" рассказала, что
Медики советуют отказаться от диеты раздельного
Виктория Дайнеко заинтриговала фанатов снимком с
Безвкусный наряд Виктории Бекхэм обескуражил
На Шри-Ланке слон чуть не остался без головы во
Отсутствие солнца Юлия Ковальчук компенсирует
Открыт прием заказов на гибридный планшет Voyo
Марго Овсянникова в дизайнерских купальниках
Охлобыстин откровенно рассказал, что тяжело
Ученые: Производство шоколада может нанести
Мэри Кулешова с лишним весом снялась в
В скором времени будет представлен игровой
Новая диета поможет вылечить психические недуги –
Лолита заявила, что не огорчается из-за скорого
Просмотреть все новости